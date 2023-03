Vorrei segnalare l'articolo comparso, sul vs. sito, in data odierna,10/03/23, riguardante l'inaugurazione e posa , davanti allo stadio comunale di Vicenza, della statua dell'indimenticabile Paolo Rossi, che un noto artista partenopeo ha fatto, con la partecipazione di tutto lo staf comunale. Ora mi domando come, per questa occasione, non si è creata nessuna polemica per la posa della statua davanti allo stadio comunale di Vicenza, mentre per quella di Maradona si è opposto tutta la giunta di Napoli? Forse , come sempre abbiamo affermato, quelli del nord hanno più rispetto per i personaggi del mondo dello sport di noi. Grazie Pippo