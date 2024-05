La napoletana NEXT GEOSOLUTIONS IN BORSA CON IPOCOACH

Fabio Brigante di IPOCoach ha assistito la società napoletana Next Geosolutions nella quotazione in Borsa Italiana, diventando cosi la più grande società quotata sul segmento di EGM. Next Geosolutions, società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico,approderù nel segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana il 22 maggio 2024. L’ammontare complessivo del collocamento è stato pari a € 57.500.000, (inclusivo dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe in vendita per circa € 7,5 milioni), con sottoscrizioni più di due volte superiori all’offerta e un book composto da principali investitori italiani ed esteri con orizzonte di investimento di medio lungo periodo.