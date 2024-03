Gallery





Un suggestivo viaggio tra le eccellenze dell’artigianato artistico napoletano Diceva il compositore Gustav Mahler che la tradizione “non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco”. Un’immagine che sembra adattarsi alla perfezione a Napoli: non solo per il suo rapporto con una tradizione talmente celebre da essere diventata iconica, ma anche per il substrato vitale che pulsa sotto il cuore di questa splendida capitale mediterranea. Napoli su misura. Craft Shopping Guide racconta tutto questo attraverso cinquanta selezionatissimi atelier, botteghe, opifici artigianali che rappresentano un tesoro da scoprire e un vanto da comunicare e di cui vengono raccontati i volti, le storie e le opere cult. 240 pagine, in doppia lingua (italiano/inglese), in un elegante formato pocket, con più di 240 foto, per una guida imperdibile per gli amanti del bello. Un progetto voluto dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e realizzato dalla casa editrice Gruppo Editoriale, orgogliosa di rendere nuovamente omaggio ai maestri del saper fare, ampliando la collana del bello “su misura”, che già vanta titoli dedicati a città come Milano, Firenze, Venezia e all’Italia su misura, che raccoglie una selezione fra 100 delle migliori botteghe artigiane italiane (www.italia-sumisura.it). Napoli su misura rappresenta una mappa poetica e al contempo pratica, che vi accompagnerà tra le eccellenze partenopee: dai presepi di San Gregorio Armeno ai maestri sartori dell’elegante quartiere di Chiaia, i guanti di Rione Sanità, le vivaci botteghe di Spaccanapoli e via San Biagio dei Librai, il corallo di Torre del Greco e la tarsia lignea di Sorrento. E ancora maestri liutai, ceramisti, gioiellieri, creatori di calzature, cravatte, gemelli e ombrelli, ‘artigiani del fuoco’ e ‘dottori delle bambole’. Un Tailoring, accessories, jewellery traditional crafts and music, home decor Un itinerario inedito, che va dalla luce accecante del golfo all’ombra del Vesuvio, fino alla splendida isola di Capri, e che rappresenta l’anima e lo specchio più autentico di Napoli. Attraverso le storie e le foto inedite di Dario Garofalo, Napoli su misura rappresenta un’esperienza immersiva da non perdere nel grande universo dell’artigianato artistico napoletano. La guida è distribuita nei più prestigiosi hotel di Napoli, Costiera Amalfitana e Capri, nelle migliori librerie d’Italia, oltre a essere disponibile su www.gruppoeditoriale.com e nei più importanti bookshop online.