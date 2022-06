Da un napoletano in Brasile la nuova moneta del futuro

Cosa puó fare un napoletano in Brasile? Godersi il mare? Fare il pizzaiolo? Non é esattamente cosí per questo ragazzo di Ponticelli che in poche ore oltre a inventare una nuova moneta virtuale dal nome SIRY annotatela bene....ha letteralmente fatto impazzire il web con 22 mila profili Instagram postando la moneta che non era vendibile quindi ha creato interesse in finanziatori e holding per un progetto costato 29 centesimi di Euro Sará il nuovo bitcoin?