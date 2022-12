Multato per divieto di sosta nella zona assegnata ai residenti: "Pago, ma non basta. Non è giusto"

Gentile redazione di Napoli Today, ho deciso di contattarvi per raccontarvi la situazione assurda vissuta Sabato 17 Dicembre. In mattinata decido di portare mia figlia di 6 anni al villaggio di Natale al Centro direzionale di Napoli con la motocicletta. Doverosa premessa, abito al centro di Napoli e in possesso di regolare permesso di sosta residenti che rinnovo ogni anno ormai da più di 10 anni. Coincidenza vuole che una volta partiti per la destinazione promessa a mia figlia, tra l’altro felicissima di andare a fare una passeggiata con il suo papà, nel transitare davanti alla mia auto, che sostava nelle strisce blu del settore a me assegnato, trovo due agenti della Polizia Municipale il carro attrezzi e un verbale sul parabrezza. L’ auto era in sosta in Via San Carlo, strada che costeggia i giardini di Palazzo Reale. Passato il momento di stupore inizia un misto tra paradosso e panico, nonostante la gentilezza e la disponibilità degli agenti della Polizia Municipale. In breve mi veniva comunicato che stavano procedendo alla rimozione delle auto perché nel pomeriggio era previsto un corteo per cui si dovevo spostare le macchine parcheggiate nella strada in questione. Chiaramente protesto dicendo che io ero un residente e che non ritenevo fosse giusto procedere in quel modo. Praticamente un residente che paga un permesso sosta annuale e rischia di non trovarsi l’auto perché rimossa dal carro attrezzi a causa di un evento. Unico avviso erano quelli posti sui pali della segnaletica stradale, avviso in cui veniva indicato, su un foglio A4 plastificato e fermato con una fascetta, che in tale data vi era un divieto di sosta con rimozione fino a cessate esigenze.

Gentile redazione di Napoli Today, io non credo che un residente una volta parcheggiata in modo regolare la propria auto, sia tenuto ad andare a vedere tutti i giorni se ci sono o meno ordinanze di sgombero affisse vicino ai pali della segnaletica stradale. Ci possono essere sia motivi di salute, come un ricovero in ospedale o motivi ricreativi tipo andare in vacanza senza auto per cui uno non va a vedere se deve o meno spostare l’auto una volta parcheggiata nella zona assegnata. Se un residente paga il permesso sosta, credo sia nel suo pieno diritto decidere anche di parcheggiare l’auto nei posti assegnati e non prenderla per l’intero anno di validità del permesso sosta senza nessun obbligo di legge di andare a controllare. Cosa ancora più grave e che ogni anno all’ atto del rinnovo come è possibile riscontrare sul sito dell’ANM, viene richiesto un riferimento telefonico, un indirizzo e-mail, la targa dell’autoveicolo e l’indirizzo di residenza. Dunque si sa bene ed è facile risalire a chi può sostare in determinate strade e comunicare che ci sono determinate esigenze per cui è necessario spostare la propria auto. Il finale della storia è che sono dovuto tornare a casa per posare la motocicletta, prendere chiavi e documenti dell’auto e spostarla. Chiaramente visto l’orario era impossibile trovare un posto auto (tutto questo sempre con bambina di 6 anni a seguito) e morale della favola ho dovuta lasciarla al Parcheggio Spalti presente al Maschio Angioino fino a fine emergenza corteo. Ho dovuto pagare il verbale per aver lasciato l’auto dove era mio diritto lasciarla e pagare quasi 30,00 € di parcheggio perché chiaramente non sapevo dove andare a parcheggiare, visto che tra l’altro non era stata prevista da chi di dovere un’alternativa alla sosta per quella giornata. Io comprendo tutte le difficoltà nel dover gestire certe situazioni, come il passaggio di un corteo o manifestazioni di ogni genere, ma ritengo assurdo e ingiusto procedere nel prelevare un’auto regolarmente parcheggiata senza avvisare i diretti interessati. In ultimo e non meno importante, la delusione di mia figlia, che visto la mattinata avventurosa passata, non ha avuto la possibilità di andare a vedere il villaggio di Babbo Natale al Centro Direzionale. Nel ringraziarvi per l’attenzione porgo cordiali saluti.