"Napoli in ginocchio per il maltempo, che misure ha adottato il sindaco?”

Via Tommaso de Amicis, 16 · San Carlo all'Arena

“È inconcepibile che Napoli stamattina sia completamente allagata. Dalla Riviera di Chiaia a Fuorigrotta, per non parlare della Sanità e di Bagnoli. Una città in ginocchio senza nessuna misura adottata dal sindaco Manfredi”.

Lo dichiara in una nota il consigliere municipale di opposizione Vincenzo Criscuolo, accusando l'amministrazione comunale di inefficienza.

"Tutto ciò è gravissimo, ai limiti di un Paese civile e democratico”. “Esigiamo immediatamente spiegazioni da parte dell’assessore ingegnere Cosenza. Abbiamo ricevuto dai cittadini decine di segnalazioni di caditoie otturate e mai pulite. Qualcuno deve pagare per queste disfunzioni e disagi. O dobbiamo aspettare che ci scappi il morto?”. Non ci venissero a raccontare la solita ‘favoletta’ – conclude il consigliere Criscuolo – dell’evento atmosferico eccezionale. Sono anni che le piogge hanno queste caratteristiche, perciò si dovrebbero approntare piani appositi intervenendo con maggiore prontezza ed efficacia. Ma questa Amministrazione – conclude Criscuolo – sembra più occupata ad elargire costosi incarichi di progettazione piuttosto che a risolvere i veri problemi della gente”.