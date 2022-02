"Lungomare senza auto? Non si risolve il problema dell'inquinamento"

Spett. redazione vorrei dire due paroline ai manifestanti dei "VERDI" che non vogliono far circolare le auto sul lungo mare e in particolare davanti ai ristoranti di via Caracciolo. Vorrei far capire a questi signori che il non far circolare le auto sul lungo mare, non è che si risolva il problema dell' inquinamento atmosferico, problema che è legato ai mezzi di trasporto insufficienti, ma che aggraverebbero ancora di più i problemi finanziari dei ristoranti ivi situati. Pippo