"Libri.amo.ci. leggermente come in un libro. Festa di carnevale associazione Generazioni senza confini

"Libri.amo.ci . LEGGER.MENTE ...come in un libro " Festa di carnevale 2023 12 febbraio ore 11.30 /13.30 Piazza neghelli / Giardinetti Luigi Rizzo L'evento partirà con una sfilata di maschere da piazza Neghelli alle ore 11.30 e proseguirà lungo via cavalleggeri d'Aosta andata e ritorno . Arrivo ai giardinetti intorno alle 12 .00 sfilata dei partecipanti in maschera ( da 0 a 99 anni ) con premiazione delle 3 maschere più attinenti al tema . Altri 2 premi per gli over 10 I partecipanti sono invitati a travestirsi da personaggi tratti da libri famosi e non solo . La scuola ic 53 neghelli gigante ha accolto e condiviso l'iniziativa e messo a disposizione la biblioteca per la consultazione di libri . Chi oltre al travestimento , conoscerà anche una frase del libro rappresentato avrà 5 punti di preferenza per la premiazione. Giuria popolare per la valutazione delle maschere . 1° premio buono acquisto del valore di 50 € presso Cartolibreria Gomma e matita via silio italico 56/c . 2 ° premio buono acquisto del valore di 35 € 3° premio buono acquisto del valore di 20 € Le cartolibrerie gomma e matita contribuiscono per il 50% alla copertura del premio . L'altro 50 % lo paga l'associazione Generazioni senza confini creatrice dell'evento Premi di consolazione : per tutti i partecipanti buono sconto del 10 % sull'acquisto di libri. Messi a disposizione da Cartolibreria Gomma e matita e Cartoleria politecnico. Gift card del valore di 25 e 15 per i premi over 10 anni messe a disposizione dall'ottica salzano viale Augusto 31 Ore 12.30 : coreografia presentata dalle allieve dei corsi superiori della scuola Progetto Danza di Cinzia Di Napoli e Paola Mola Ore 13 .00 : gioco a premi : " Attiva la mente e acchiappa il pacchetto di libri che fa per te " I bambini dovranno risolvere degli indovinelli e potranno ritirare come premio dei libri . Musica, balli e distribuzione di gadget ( messi a disposizione da Salvatore Tamburelli) a tutti Distribuzione di chiacchiere e sanguinaccio gratuita donate da King's Cafè e G&g gastronomia Leggere un libro fa diventare leggeri ,fa librare nell'aria, vieni a volare insieme a noi ... il divertimento sarà assicurato .