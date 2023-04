Le scuole militari: scelta d’impegno per il futuro

In Italia sono presenti, oltre ai normali licei statali, anche scuole militari ed, in particolare, ogni Forza Armata ha il suo liceo: le scuole militari sono istituti superiori che comprendono i percorsi formativi del liceo classico e del liceo scientifico. I quattro istituti militari presenti sono: -Scuola militare Nunziatella di Napoli (Esercito e Carabinieri) -Scuola militare "Teulié" di Milano ( Esercito e Carabinieri) -Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia (Marina Militare) -Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" di Firenze (Aeronautica Militare) Ad essi possono accedere studenti a partire dai 15 anni che, dopo aver iniziato il percorso di istruzione secondaria di secondo grado presso un liceo, decidono di continuare i successivi tre anni presso un istituto di formazione militare. I programmi di studio di questi istituti sono corrispondenti a quelli previsti per le ultime tre classi del liceo classico e del liceo scientifico, oltre all’insegnamento delle materie militari ed altre attività. Nelle varie scuole militari vengono svolti corsi di karate, judo, nuoto, scherma, equitazione ed inoltre atletica, pallacanestro, pallavolo, vela, sci, roccia, difesa personale, lezioni di tiro, istruzione formale e sanitaria, nonché è previsto anche un campo estivo di tre settimane. E’ perfino previsto un corso intensivo di inglese, con stage estivo in Inghilterra. L’accesso alle Scuole Militari avviene attraverso un concorso di selezione (in questi giorni è stato pubblicato il bando), con il possesso di determinati requisiti e il superamento di varie prove culturali e fisiche. Dopo aver svolto i tre anni presso la Scuola, l’allievo consegue il diploma e in seguito può iscriversi a qualsiasi corso di laurea o, in alternativa, può proseguire con la partecipazione ai concorsi per i ruoli delle Forze Armate. Inoltre, nel caso della Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia, gli allievi alla fine dei tre anni conseguono la patente nautica, mentre gli allievi della Scuola dell'Aeronautica militare "Giulio Douhet" acquisiscono il brevetto per ultraleggeri. La didattica di questo particolare tipo di scuole ha come obiettivo la formazione di giovani responsabili, con una completa educazione basata su forti e solidi strumenti culturali e sociali, sviluppando, attraverso lo svolgimento di attività di squadra, lo spirito di gruppo, esaltando i valori della solidarietà, dell'amicizia e della sana competizione. Viene posta in risalto la cooperazione, la competizione, la capacità di agire con e per i compagni, la comprensione delle esigenze altrui, consolidando le virtù del rispetto, della lealtà, della fiducia. Ogni difficoltà viene affrontata con il confronto sviluppando, nel contempo, lo spirito d’iniziativa. Le scuole sono fornite di una serie di spazi come laboratori scientifici, biblioteche, aule di informatica, aule multimediali di lingue, palestre, nonchè sale per il tempo libero. Il Comandante di una Scuola Militare riveste il duplice ruolo di Comandante militare e di Dirigente Scolastico.