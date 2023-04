Gallery



L' autrice Chiara Raimondi del libro intitolato La Valigia Piena di Sassi editore Aletti, ringrazia gli organizzatori dell' evento di Napoli Città libro ed ogni autorità di ogni ordine e grado. Un sentito Grazie alla Casa Editrice Kimerik che ben ha saputo presentare in fiera il mio libro e quelli degli altri colleghi di penna.Auspico di cuore che ci siano altre edizioni di Napoli Città libro in futuro. A grande richiesta sto organizzando una presentazione del mio libro in una splendida cornice Ischia . Un abbraccio a tutti e alla bella Napoli