La reggia di Portici: viaggio nella storia da Carlo di Borbone a Ferdinando II

LA REGGIA DI PORTICI: VIAGGIO NELLA STORIA DEL REGNO DI NAPOLI, DA CARLO DI BORBONE A FERDINANDO II Sabato 19 Giugno, in doppio orario (17,30 e 19,30), nell'importante cornice della Reggia di Portici, KARMA – Arte Cultura Teatro e il MUSA – Musei della Reggia di Portici presentano: “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II” , uno spettacolo itinerante che percorre oltre 100 anni di storia. Scritto e diretto da Antonio Ruocco, lo spettacolo porterà gli spettatori a conoscere la reggia di Portici attraverso i personaggi che ne hanno fatto la storia. Accompagnati da Corinna, una dama del re, gli spettatori faranno un viaggio nel tempo e, oltre a conoscere storie e aneddoti della reggia, incontreranno Carlo di Borbone, Maria Amalia di Sassonia, Bernanrdo Tanucci, il Principe di San Nicandro, Ferdinando I e il fratello demente Filippo, fino ad arrivare a Ferdinando II, Papa Pio IX, passando per Gioacchino Murat e anche Lady Hamilton. Le parole del regista Antonio Ruocco: "Uno spettacolo che è stato 8 mesi in stand by. Finalmente possiamo metterlo in scena in un luogo che, pian piano, si sta rivalutando, grazie anche alle attività del Musa. Portare in scena uno spettacolo alla reggia di Portici, con tanti personaggi e tanti anni di storia è un impegno importante per tutti noi, dalla regia, all'organizzazione, fino agli attori che hanno fatto un gran lavoro sui personaggi, contando che, ognuno di loro, ne interpreta due diversi. Lo spettacolo è una bella sfida e noi speriamo che il pubblico possa apprezzare" Antonio Raia, vicepresidente di Karma sostiene: "Dopo 8 mesi, finalmente, possiamo andare in scena. Gli attori erano in prova, stavo organizzando costumi e oggetti, quando sapemmo che l'arte si doveva fermare. Fu un duro colpo. Ma non abbiamo mai mollato e grazie alla disponibilità del Centro Musa, non appena è stato possibile, abbiamo deciso di rimetterci in gioco.” Lo spettacolo, al suo debutto, rientra nelle attività della Reggia di Portici per il Campania Teatro Festival che, quest'anno, ha organizzato manifestazioni collaterali nei luoghi dei Borbone. Il cast vede un parterre di nomi di spessore del teatro napoletano: la dama di corte sarà Maria Claudia Pesapane, Ciro Pellegrino interpreterà Re Carlo di Borbone e il principe di San Nicandro, Sergio Savastano sarà Bernardo Tanucci e Ferdinando II, Roberta Misticone interpreterà Maria Amalia di Sassonia e Lady Hamilton, Ciro Scherma sarà Ferdinando IV e Gioacchino Murat, e Diego Consiglio, Filippo di Borbone e Papa Pio IX. Il testo e la regia sono di Antonio Ruocco L'organizzazione generale di Antonio Raia Direttore di scena: Pasquale Raia N.B: L'evento rispetterà tutte le norme anticovid Contributo di partecipazione € 17,00 (compreso biglietto d'ingresso al museo e parcheggio interno) Parcheggio convenzionato a 30 mt. dal museo Link per l'acquisto dei biglietti: shop.visitarecentromusa.it/it/biglietti/detail/171 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA INVIANDO WHATSAPP AL 3427329719 dopo aver acquistato il biglietto tramite link.