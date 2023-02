La Costituzione tra i ragazzi: incontro al Liceo "Jacopo Sannazaro" con il Giudice della Corte Costituzionale

Gallery



Sono passati 75 anni dal 1° gennaio 1948, giorno in cui la Costituzione italiana è entrata in vigore, diventando la legge fondamentale per tutti gli italiani, una “bussola”, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che continua a guidare la nostra democrazia e a garantirne il funzionamento. Si è voluto partire dagli studenti ed incontrarli, parlarci, per un’attenta riflessione sulle radici storiche e sui valori della Costituzione, guardando anche ad un’analisi futura, per farne memoria ed assumere un impegno. Fare memoria innanzitutto del clima in cui la Costituzione venne elaborata, della ricerca continua di convergenze fra le forze politiche che insieme avevano combattuto il fascismo in nome della libertà e della democrazia, e operarono affinché i lavori della Costituente privilegiassero ciò che univa piuttosto quello che divideva. Assumere l’impegno, invece, significa verificare le azioni dei singoli, delle organizzazioni, dei partiti politici e dei governanti ad ogni livello, per la costruzione di una società a misura delle donne e degli uomini del nostro tempo attraverso i principi della Costituzione. In attuazione di una delle finalità principali per cui è stata costituita la Consulta della Legalità in seno alla Municipalità Vomero Arenella (diffondere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado) e in risposta all’episodio criminale ai danni della lapide e della corona d’alloro posta in ricordo dei caduti delle “Quattro Giornate” sul muro del Liceo Classico “Jacopo Sannazaro”, nella mattinata di ieri si è tenuto il primo incontro – ne sono previsti tre - nell'aula magna dello storico Liceo, diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Gull, con tema le “Radici storiche e valori della Costituzione”. Il primo incontro ha visto la presenza del Giudice della Corte Costituzionale Prof. Filippo Patroni Griffi, mentre nel secondo sarà presente il Consigliere della Corte di Cassazione Dott. Alfredo Guardiano ed, infine, nell’incontro conclusivo, sarà relatore il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Dott. Luigi Carbone. Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, la Presidente della Commissione Scuola della Municipalità Vomero Arenella, Avv. Margherita Siniscalchi e la Presidente della Commissione Legalità Avv. Nunzia di Savino. L’Avv. Siniscalchi ha sottolineato che i ragazzi devono amare e studiare in modo approfondito la Costituzione, perché è presupposto di una reale cittadinanza democratica costituzionale e va intesa come una molteplicità di norme investite di una rilevanza culturale e pedagogica imprescindibile per il mondo della scuola, ponendo comuni traguardi di una scuola che vuole concepire i giovani non solo come studenti, ma anche e soprattutto come cittadini. L’Avv. Nunzia Di Savino ha ribadito che la Costituzione è fonte di una partecipazione effettiva alle dinamiche nella vita pubblica, sia nell’ordine interno che internazionale, ponendo alla base i principi di legalità e, pertanto, dovrebbe essere un effettivo patrimonio personale di tutti i cittadini, che dovrebbero conoscerla e farla conoscere. L’evento è stato introdotto e moderato dal Presidente della Consulta della Legalità Dott. Aldo De Chiara, già Avvocato Generale dello Stato. Intensa la partecipazione dei ragazzi , i quali hanno interagito e posto domande al Presidente Patroni Griffi, che, con un linguaggio semplice ed efficace, ha coinvolto gli allievi e posto l’attenzione allo studio della Carta Costituzionale, che diventa un laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. Ha sottolineato che, spesso si parla dei diritti delle nuove generazioni, per richiamare gli attuali governanti a guardare lontano e a preoccuparsi delle future generazioni, ma in realtà i diritti delle nuove generazioni non sono altro che i doveri per le generazioni attuali e saranno queste che, se saranno colti e lungimiranti, aperte al confronto, desiderose e capaci di trovare negli altri gli elementi che uniscono anziché quelli che separano, se sapranno essere il contrario di quello che sembra essere l’atteggiamento prevalente oggi, i loro diritti se li guadagneranno da soli.