L’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” del Vomero premiato dalla Regione Campania

Gallery







Un ricordo che non si deve mai cancellare, un seme che deve trasmesso di generazione in generazione, che porta a riflettere sugli anni della persecuzione ebraica per sviluppare un antidoto culturale contro ogni nuova forma di discriminazione dei popoli: questa la missione per cui la Regione Campania ha bandito nel corso dell’anno il concorso denominato “Shoah: Comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. L’iniziativa della Regione si è collocata nell’ambito della L.R. n. 26 del 2016 (“Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, D.G.R. n. 896 del 28/12/2018), istituita per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale-economica-culturale, la loro crescita verso una condizione di cittadini consapevoli e responsabili, contribuendo alla costruzione di una nuova identità europea ispirata a principi come solidarietà, inclusione sociale, sostenibilità, benessere e di processi che educhino a modelli comportamentali virtuosi: in sintesi, la cornice valoriale di riferimento dei 17 Obiettivi dello Sviluppo sostenibile inclusi nell’Agenda internazionale 2030 dell’ONU e della Carta per l’Educazione alla Cittadinanza Democratica e ai Diritti Umani adottata dai Paesi membri del Consiglio d’Europa nel 2010. Sul piano locale, il Concorso ha inteso rafforzare il valore dell’adesione italiana alla ricorrenza internazionale del 27 gennaio di ogni anno, riconosciuto quale “Giorno della Memoria” – data di abbattimento dei cancelli di Auschwitz che pose fine alla ‘Shoah’, così chiamata per indicare persecuzione, deportazione e sterminio del popolo ebraico ad opera delle leggi razziali emanate dal regime nazista. Anche quest’anno l’iniziativa è stata ripetuta affinchè ogni anno gli studenti possano approfondire i temi del rispetto, dell’inclusione, della convivenza civile e democratica e del valore fondamentale della vita umana. In tale ambito, gli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese”, diretto dalla Dirigente Scolastica Caterina Cernicchiaro, sono stati premiati, unitamente ad altri istituti scolastici della Regione, presso la Sala Auditorium della Giunta Regionale della Campania. Alla cerimonia erano presenti l’Assessore all'Istruzione Lucia Fortini, sempre in prima linea e vicina ai bisogni dei ragazzi, il Dott. Giuseppe Pagliarulo, Dirigente UOD Politiche Giovanili della Regione, la Dott.ssa Carmela Valentina Sorrentino, componente valutazione del contest, la Dott.ssa Miriam Cardone, funzionaria UOD Politiche Giovanili e la Dott.ssa Antonella Samarelli di Sviluppo Campania Spa. Gli allievi dell’Istituto “Cesare Pavese” , visibilmente entusiasti ed emozionati per aver visto premiato il loro lavoro, sono stati premiati riguardo il video dal titolo "E spiegatemi il perché" coordinati dai docenti Prof.ssa Silvana Tranchino, Prof.ssa Elvira La Commare e Prof. Gennaro Ippolito. I ragazzi della classe 3A che hanno partecipato al video sono Irene Ardito, Federica Casella, Gabriele Pietro Gagliardi, Francesca Lista, Giulia Napolano, Arianna Paesano, Lucrezia Ramondino, Victoria Stella, Gennaro Testa, Martina Todero, Vergara Maria Vergara e Elizabeth Vilmer, unitamente ad un'allieva delle classe 3B, Maia Sommella.