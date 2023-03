ITAMIL ESERCITO - PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEL SINDACATO MILITARE A PALAZZO SALERNO

Si è svolto a Napoli il 3 marzo 2023. L'Organizzazione Sindacale ITAMIL fa il suo ingresso nella storia della città partenopea divenendo il primo sindacato militare a tenere un'assemblea nel salone di rappresentanza di Palazzo Salerno, sede del Comando delle Forze Operative Terrestri del Sud.Il Gen. C.A. Giuseppenicola TOTA ha introdotto questa prima importante riunione invitando tutto il personale dipendente a comprendere l'importanza della rivoluzione sindacale in atto che segnerà il termine di un'esperienza, quella della rappresentanza militare, come previsto dalla Legge n. 46/2022, aprendo nuovi scenari per la tutela dei lavoratori ed il benessere dei dipendenti della Difesa. Al tavolo dei relatori erano presenti i cofondatori del Sindacato Itamil, Presidente Sandro Frattalemi, Segretario Generale Girolamo Foti e Vice Presidente Amministrativo Nicola Passarelli, il Vice Presidente Legad Alberto Maria Viceconte e il Presidente Regionale della Campania Stefano De Rosa. Il Presidente Frattalemi ha aperto i lavori spiegando al pubblico cos'è e in che modo funziona ITAMIL come realtà al servizio dei militari, mentre il Segretario Foti ha ampiamente esposto il programma dell'Associazione sindacale che spazia dall'adeguamento al costo della vita dei salari denunciando che in Italia negli ultimi trent'anni il salario medio si è ridotto del 2,9% mentre in Francia e Germania è cresciuto del 30% alle proposte sul sistema pensionistico a sostegno del disegno di legge Gasparri, dagli alloggi per i militari ai servizi per gli associati non per ultimo il riconoscimento della specificità, criticità sul punteggio previsto per l'avvicendamento del personale, interventi legislativi in materia di legge 104,42 bis, 267. Particolare rilievo ha assunto l'intervento del Presidente Regionale De Rosa il quale, presenziando all'evento in uniforme, ha tenuto a precisare che il sindacalista di ITAMIL è innanzi tutto un militare al servizio della Patria e fedele al giuramento prestato e al contempo è al servizio dei propri colleghi che vestono la stessa uniforme.Il Vice Presidente Passarelli ha poi parlato della particolare funzione che il Sindacato ITAMIL assume nel supporto dei militari vittime del dovere e vittime del terrorismo e dei risultati raggiunti in questo particolare settore.A chiudere gli interventi è stato il Legad Viceconte che ha sottolineato l'importanza di avere un Sindacato composto da persone competenti e specializzate nella difesa dei diritti dei lavoratori esponendo i più importanti risultati conseguiti nel corso dei primi due anni di attività di ITAMIL, risultati che hanno giovato ai militari di ogni categoria e grado, spaziando dai ricorsi avverso note caratteristiche a quelli contro i provvedimenti sanzionatori fino ad arrivare all'assistenza in giudizio per i ricorsi collettivi.Al termine dell'evento sono state soddisfatte le domande del pubblico, interessato a conoscere la posizione del Sindacato su alcuni specifici temi e sulle modalità di adesione al sindacato stesso. In conclusione, il bilancio dell'evento è stato marcatamente positivo e incoraggia ulteriormente ITAMIL a continuare con lo stesso proficuo e instancabile impegno al fianco dei lavoratori in divisa !