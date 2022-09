Insediata la Consulta della Legalità presso la Municipalità 5 Vomero -Arenella

Nella sala della sede della Municipalità 5 Vomero Arenella intitolata a Silvia Ruotolo, dunque in un luogo dall'alto valore simbolico, è stata costituita la Consulta della Legalità per la Municipalità Arenella-Vomero. Con la presenza di esponenti della società civile, del mondo del diritto e delle forze dell’ordine, l’obiettivo che si è prefissato è quello di favorire la partecipazione dei cittadini rispetto al tema delicato del contrasto alla criminalità e per l’affermazione dei principi di legalità. Su proposta della presidente della Municipalità Clementina Cozzolino, è stato votato quale Presidente della Consulta il Dott. Aldo De Chiara, già magistrato e procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli. La Presidente Clementina Cozzolino ha espresso piena soddisfazione ed orgoglio per essere al momento l’unica Municipalità ad aver istituito questo importante organismo di presidio del territorio, peraltro voluto da tutto il Consiglio della Municipalità. Con questa Consulta si intende dare la possibilità alla cittadinanza di confrontarsi con le istituzioni e creare le basi per un sistema antimafia di prossimità. Dopo gli episodi di violenza avvenuti di recente nel quartiere collinare, la Consulta sarà un ulteriore mezzo di formazione per i giovani e contrasto alla illegalità diffusa, in quanto saranno le scuole il luogo primario dove la Consulta, in concerto con la stessa Municipalità e le Forze dell'ordine, organizzerà attività ed eventi per la diffusione della legalita' e la prevenzione di ogni tipo di reato. Inoltre, nel corso dei vari interventi di alcuni componenti si è ribadita la necessità al Vomero come all'Arenella di una maggiore presenza di forze dell'ordine e di polizia locale, in quanto, allo stato, si avverte, purtroppo una carenza di divise sul territorio. Ci sono zone di grande criticità, soprattutto al Rione Alto oppure la zona dei Camaldoli, oggi completamente abbandonata. Un'altro aspetto che si è ricordato è l'importanza della denuncia, in quanto denunciare è fondamentale, come lo è poi non far sentire soli e abbandonati chi trova il coraggio di denunciare i torti subìti: obiettivo della Consulta della legalità è soprattutto questo.