Incidente sulla tangenziale, auto si ribalta: a bordo ragazzi giovani

una comitiva di ragazzi, a bordo di un autovettura utilitaria, per cause in corso di accertamento da parte delle forze di polizia, prontamente intervenute sul luogo del sinistro, si sono trovati, improvvisamente, con il veicolo completamente ribaldato. fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, ma solo tanto spavento da parte gli occupanti del veicolo. traffico rallentato all'ingresso della tangenziale di napoli con direzione capodichino.