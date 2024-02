Incendio a pochi metri da via Marina: paura tra i residenti

Erano le 21.30 di mercoledì 28 febbraio quando è divampato un incendio nella zona di piazza duca degli Abruzzi n 12, nei pressi di via Marina. Panico per i residenti hanno allertato subito i pompieri.

"Per fortuna nessuna persona ferita", come segnaliamo anche dalla pagina 'Insieme facciamo tutto'.

Aggiornamento ore 8.35

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ad essere intervenuti in piazza Duca degli Abruzzi per il rogo divampato all'interno di un cantiere posto dinanzi all’ex mercato ittico In fiamme alcune tubature di plastica.

L’incendio, spento dai vigili del fuoco, non ha causato feriti. Indagini in corso per chiarire la matrice e la dinamica. Non si esclude alcuna ipotesi.