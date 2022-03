Incendio al centro Direzionale, interviene la polizia aiutando bambini e anziani in lacrime

Il personale della polizia operante in una realtà complessa come quella partenopea, nelle ultime ore ha dimostrato un senso di professionalità ed abnegazione non comune, a dimostrazione dell’efficienza ed efficacia della struttura polizia e delle donne e uomini che la compongono, ed in particolare degli equipaggi addetti al controllo del territorio dell’U.P.G.S.P., Commissariato di P.S. “Vasto Arenaccia” e Commissariato di P.S. “Poggioreale” , per l’attività di soccorso che consentiva di mettere in salvo, la scorsa notte, i residenti di uno stabile al Centro Direzionale.

Gli operatori, nonostante il fumo che ostacolava la visibilità e la respirazione, lasciati i mezzi di servizio, senza alcun indugio, raggiungevano nel cuore della notte, i residenti dell’edificio, composto da numerosi piani, rintracciando nella tromba delle scale, persone in difficoltà, tra cui anziani e bambini.

Gli Agenti, dopo aver scortato i cittadini in zona di sicurezza proseguivano le attività di soccorso pubblico e di Polizia Giudiziaria, in un contesto di “evento critico complesso” vista la complessità dello scenario operativo in relazione alla collocazione geografica ed urbanistica con un elevatissimo flusso di persone tale da imporre un’attenta analisi della criticità volta a bilanciare fattori di rischio e risoluzione del problema. Sul luogo dell’evento in argomento intervenivano più squadre dei Vigili del Fuoco e personale sanitario per l’assistenza alle persone colte da malore, coordinati dal “cuore pulsante” della Questura di Napoli: la sala operativa. Al termine delle attività di soccorso ed investigative, alcuni agenti venivano colti da malore e costretti a ricorrere a cure mediche.