Vasto incendio in una abitazione: salvata la vita a tre persone

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio la squadra 3B dei vigili del fuoco distaccamento Vomero e intervenuta per un incendio abitazione ai colli aminei via degli oleandri ad un 1 piano dove sono state tratte in salvo 3 persone con disabilità, con non poca difficoltà, è stata sfiorata una tragedia, non senza rischi i vf si sono introdotti nell'appartamento riuscendo a strappare le 3 persone dalle fiamme, e subito dopo domato l'incendio, le persone coinvolte sono state portate in ospedale dal 118 per un principio di intossicazione ed accertamenti.