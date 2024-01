Gallery



New opening @hypeebar “coffee & cocktails streetwear” Nel cuore del centro storico di Napoli in via cisterna dell’olio 14 è nata una nuova realtà napoletana , una nuova apertura tutta giovanile con uno stile particolare ed elegante. Il locale è aperto tutti i giorni dalle ore 07:00 del mattino come caffetteria e nei fine settimana dalle ore 21:00 come bar notturno con cocktail , birre e tanto altro!