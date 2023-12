Grande successo per I visionatici Christmas party a Napoli con tantissimi gli ospiti

Il 19 dicembre, presso lo Slash+ di Napoli, si è tenuto il concerto di beneficenza, IVISIONATICI Christmas Party, organizzato dall’associazione culturale IVISIONATICI, con la media partnership di Rai Radio Live Napoli. L’evento, presentato dallo speaker radiofonico Riccardo Zianna, si è aperto con una esibizione speciale del maestro Tony Cercola, accompagnato dal percussionista Paolo Riccardi. Hanno calcato il palco de IVISIONATICI Christmas Party artisti emergenti della scena napoletana e numerosi special guest, tra cui I Desideri, Federico Di Napoli, Alex Polidori, Lazzaro, Ale Ciccariello, Luk e Veronica Di Nocera. Presenti in loco sono stati anche Illustrapensieri e Il Radar delle Sirene. Inoltre, durante la serata è intervenuto anche Padre Jacopo, dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, con cui IVISIONATICI hanno promosso una raccolta fondi. Il ricavato verrà devoluto alla spesa solidale di Natale e al finanziamento di un complesso scolastico in Senegal. A gennaio 2024 partirà la terza edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, contest a carattere sociale e nazionale per artisti emergenti, realizzato con la media partnership di Rai Radio Live Napoli e il patrocinio del NUOVOIMAIE.