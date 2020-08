Giuseppe Alviti candidato Presidente alla Regione Campania per la Lega Sud: Garantire lo Stato Sociale. Siamo letteralmente stanchi di ascoltare quotidianamente Caldoro , De Luca e la Ciarambino parlare del nulla attenendosi alla politica del " Marchese del Grillo " La gente è stanca vuole risposte serie per contrastare la mancanza di lavoro che genera insicurezza, instabilità e criminalità. La gente vuole sicurezza sociale e economica abbinata ad una garanzia di qualità della Sanità pubblica attraverso anche la riapertura di importanti ospedali e pronti soccorso chiusi che gettano nel panico chi ha bisogno di assistenza. Siamo stanchi di ascoltare professionisti della politica che da decenni guadagnano lauti compensi parlando di cose che sulla loro pelle non hanno mai provato ed ecco che il Sottoscritto si pone come valida alternativa al nulla assoluto che regna nella Regione Campania nella consapevolezza che il Popolo recepisca il monito di uno di loro . Cosi ha concluso Giuseppe Alviti candidato Presidente alla Regione Campania per la lega Sud in un suo incontro con gli abitanti del popolare quartiere del Vasto a Napoli