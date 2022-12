Gianni Lepre nominato vice presidente del Centro Studi per l’Artigianato di Casartigiani Napoli

Casartigiani Napoli ha comunicato nei giorni scorsi la nomina del prof. Gianni Lepre a vice presidente del suo Centro Studi per l’Artigianato. L’attribuzione dell’incarico sancisce il forte impegno di questi anni ed il legame con l’Associazione sindacale da parte del noto economista volto popolare al Tg2 Italia. Tra le motivazioni anche la valenza con la quale il neo vice presidente afferma e promuove l’intera filiera a livello nazionale ed internazionale. “Sono onorato - ha esordito Lepre - che Casartigiani abbia pensato a me per questo incarico interno alla struttura che studia e valorizza il settore dell’artigianato, realtà primaria del Made in Italy”. Lepre che tra le altre cose è presidente della Commissione Reti e Distretti Produttivi di Odcec Napoli ha poi continuato: “Ringrazio il presidente di casartigiani Luciano Luongo e congiuntamente il Direttore del sodalizio Fabrizio Luongo, uomini del fare, sempre attenti alle realtà artigiane, per la fiducia che hanno voluto riporre nella mia persona coscienti del fatto che da sempre studio e nel mio piccolo cerco di promuovere l’artigianato come leva di sviluppo tradizionale e moderno del Sistema Paese”. Il prof. Lepre ha poi concluso: “Per questo 2023 alle porte le sfide saranno tante per la filiera a cominciare da quelle legate al Pnrr e all’impiego dei fondi per un rilancio sostanziale dei vari comparti, fino alla promozione del Made in Italy come brand unico che va a garantire all’artigianato d’eccellenza un ruolo guida all’interno del marchio Italia. Se poi partiamo dal presupposto che Napoli e la Campania sono la culla dell’artigianato italiano quello d’eccellenza noto in tutto il mondo, allora questo non può che essere un plusvalore alle azioni da intraprendere tutti insieme facendo rete e soprattutto, come amo dire, rimboccandoci le maniche e lavorando a tasta bassa”.