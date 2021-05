Crisi Covid, le difficoltà di Gaetano senza lavoro e con due genitori anziani da accudire

La pandemia da Covid-19 non ha risparmiato nessuno, anche sotto il punto di vista economico. Intere famiglie si sono ritrovate a dover fare i conti con numerose difficoltà, la cui gestione è stata resa ancora più complicata viste le restrizioni in corso da più di un anno. Una di queste realtà è quella di Gaetano, senza lavoro e alle prese con due anziani con problemi di salute. “Di fronte al bisogno di un proprio caro – afferma Gaetano – rimane poco da fare se non rimboccarsi le maniche e fare tutto ciò che è possibile per essere di aiuto”. Ecco perché ha messo da parte il pudore e, con l’aiuto del caro amico Ermete, ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma Eppela. “Non mi piace chiedere l’elemosina, ma la situazione straordinaria in cui mi trovo mi ha costretto a ricorrere a questo strumento. Devo portare avanti la routine quotidiana, prendendomi cura di mio padre e di mia zia, entrambi bisognosi di cura costante e di risorse per accedere ai trattamenti sanitari adeguati” continua a raccontarci Gaetano. La situazione non era semplice già prima del coronavirus: disoccupato da 7 anni, adesso si trova ad affrontare pesanti spese sanitarie, riabilitative ed assistenziali per curare la zia 81enne, disabile con frattura al femore ed ancora allettata, ed il padre 75enne, che ha subito un crollo vertebrale ed è in terapia. Ermete vuole fare un appello: “Tutti noi possiamo dare un piccolo contributo a Gaetano e alla sua famiglia. Si tratta di un piccolo gesto per provare a dargli un po’ di sollievo in un momento così difficile”.