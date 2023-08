Mal comune mezzo gaudio? Anche a noi hanno sfasciato l'auto e rubato tutti i bagagli

Gallery



In merito alla segnalazione dei turisti siciliani, segnalo anche io come tanti altri, l'operazione danno e beffa. La sera del 05/08/2023, una cena tranquilla con parenti venuti da Buenos Aires diventa disperazione. Macchina carica di valige per partenza all'alba (mea culpa). Usciti dal ristorante in zona Marigliano (NA), troviamo la macchina distrutta e completamente vuota.

Chiamiamo immediatamente i carabinieri, vengono, verbalizzano, e fanno richiesta del video della telecamera puntata paradossalmente sulla mia auto! Ivi la stessa sera, si avvicinano altri veicoli con dei ragazzi, mentre esponevo l'accaduto al carabiniere, con lo stesso dramma, (vetri rotti e oggetti rubati). Al di là dei vestiti e dell'oggettistica, è il disagio creato, perché per partire bisogna anche aggiustare i vetri, e ad agosto non aprono ovviamente per me. Il RAID di questi criminali (bocca mia taci) non dovrebbe restare impunito, dura da già 5 mesi nel Vesuviano.

Le denunce ci sono, le segnalazioni anche. Qualora possiate dare adito alla situazione, magari qualcuno smuoverà qualcosa e almeno in parte si fermerà questa sciagura.