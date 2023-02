Franco Silvestro ( FI ) : " L' importanza dell' ascolto delle municipalità. Criscuolo e Parulano al Senato"

I consiglieri della seconda municipalita' del Comune di Napoli del Gruppo di Forza Italia, Vincenzo Criscuolo e Ciro Parulano, sono stati convocati a Roma per rappresentare le perplessita' della gestione rispetto ai temi che riguardano da vicino i cittadini napoletani. L' incontro si è tenuto presso gli uffici del Senato alla presenza del neoeletto Sen. Francesco Silvestro che ha di recente ottenuto una nomina come responsabile degli Enti Locali. La tenuta della citta' e dunque la gestione rifiuti ma non solo anche la costante crescita dell' emergenza criminale ha spinto i due consiglieri che insistono nell' area Mercato - Quartiere Pendino ad aggiornare il sen. Silvestro della situazione, richiedendo un' intervento a sostegno delle forze dell' ordine per la difesa della sicurezza e dell' incolumita' dei cittadini. Si è affrontato anche il tema del ritorno delle Province alla luce del fallimento della gestione di reparti importanti della Citta' Metropolitana come la perdita di ingenti somme da investire nei trasporti. " Abbiamo perso una grande occasione nella Sanita' e cio' e' dovuto solo all' incompetenza di chi oggi siede nei posti di comando " , confermano Criscuolo e Parulano.