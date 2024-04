Fermiamo lo spreco di acqua

Gentile Redazione,circa dieci giorni fa,ho inviato alla Vostra rubrica " segnalazioni " alcune foto che denunciavano,all'interno del parco di Capodimonte nei pressi della fontana di mezzo,vasca in cui sono ospitate alcune tartarughe, l'insensato spreco di acqua dovuto ad un abbeveratoio per cani che eroga un getto dì acqua perennemente in esercizio che seppur di modeste proporzioni,alla lunga costituisce nel corso di giorni,settimane e mesi,uno spreco di risorse incomprensibile. Nella giornata di ieri,10 Aprile 2024 trovandomi in transito all'interno del parco,ho notato un'altra fontana ubicata a poche decine di metri dall'ingresso del parco lato porta piccola che erogava acqua senza interruzione.Di questo,ho informato gli addetti alla sorveglianza,i quali mi mettono a conoscenza che la segnalazione è già stata inoltrata alla direzione,in quanto quella fontana è guasta da oltre dieci giorni. Possibile che in questo paese,ci rendiamo conto di quanto sia preziosa l'acqua solo quando manca ? Grazie