"In aeroporto ci hanno detto che il tampone era facoltativo. Lo abbiamo fatto lo stesso ma non ci comunicano l'esito"

Salve,vorrei smentire le due parole che ha detto De Luca riguardo ai tamponi in aereoporto. Siamo tornati sabato mattina dalla Grecia facendo scalo in Bulgaria, nel volo Sofia-Napoli ci danno un modulo da compilare riguardante il Covid da consegnare alla autorità all'atteraggio. Una volta atterrati consegniamo questo foglio più il documento d'identità alla polizia italiana che era al controllo dei passaporti nella zona degli arrivi e ci lasciano andare senza dire nulla, usciti da questa zona, c'è una porta che conduce all'uscita dove ci sono due opzioni, sinistra esci direttamente dall'aeroporto e destra c'è un area dedicata a chi VUOLE fare il tampone, noi parliamo con uno del personale sanitario che ci dice che il tampone non è obbligatorio farlo (cosa sbagliata visto che secondo l'ordinanza chi ha soggiornato in Grecia è obbligato a farlo),detto questo noi ovviamente decidiamo di farlo per essere certi di non causare problemi alla gente che ci circonda. Una volta compilato il modulo ci dirigiamo nell'area dedicata al tampone, una volta fatto ci dicono solo arrivederci senza farci sapere nè dove ci comunicano l'esito nè dopo quanto arriva... così rientriamo nell'area degli arrivi dall'aeroporto e chiediamo li, dove uno ci dice entro 24 ore e un altro entro 48 ore dove nel frattempo dobbiamo stare in isolamento domiciliare in attesa dell'esito. Ora sono passate più di 72 siamo asintomatici (dato che nessuno ha sintomi), ma non c'è modo di saperlo dato che il telefono di TUTTE le ASL di Napoli squilla ma non risponde... stessa cosa per quanto rigurda l'email. E io mi ritrovo a stare chiuso in casa senza poter andare a lavorare (lavoro in un bar) visto che non posso mettere a rischio la sicurezza di altri...