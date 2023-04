DRACULA di The Play Group in lingua inglese al Teatro dei Piccoli di Napoli

Venerdì 14 aprile torna al Teatro dei Piccoli di Napoli (Mostra d'Oltremare) lo speciale appuntamento serale con il teatro in lingua inglese con inizio alle ore 19.30: la compagnia anglosassone The Play Group mette in scena la propria personalissima versione di DRACULA (8+) libero adattamento dall’originale di Bram Stoker. “DRACULA è di sicuro la horror story più famosa del mondo, e il nostro allestimento, come da tradizione, è estremamente interattivo con sorprendenti risvolti dal tipico humor inglese” - dichiarano in una nota gli interpreti Eddie Roberts, Simon Edmonds, Francesco Di Gennaro - “Siamo particolarmente affezionati a questo spettacolo, l’ultimo realizzato con la regia del nostro amico Enzo Musicò, recentemente scomparso, che ci ha sempre diretto con ironia e grande mestiere. Questa serata sarà anche un omaggio a lui, da tutti coloro che gli hanno voluto bene”. Lo spettacolo è realizzato con Casa del Contemporaneo, gli allestimenti tecnici sono dei De Capoa Brothers. Biglietto unico €8 su prenotazione a 3333542754 o teatro@lenuvole.com o in prevendita su vivaticket.com. Ingresso da Viale Kennedy o via Terracina (Quick Parking, in convenzione).