Domenico Battaglia nuovo Arcivescovo della diocesi di Napoli

Dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo vaccinato con la vaccinazione delle due dosi anti Coronavirus Covid-19 ) della diocesi Teggiano-Policastro di riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca esponendo apertamente la sua vicinanza sia al Cardinale emerito Crescenzo Sepe che all’attuale Arcivescovo anche Amministratore Apostolico della sede vescovile vacante di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti in veste di: 1) Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano dal 30 gennaio 2015 con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica; 2)Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal 27 dicembre 2018 con a capo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; 3) Cavaliere Confraternita dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” dal 25 settembre 2011 con investitura al Duomo di Caserta Vecchia nella Cattedrale di San Michele Arcangelo; 4)Cavaliere ereditario dell’Ordine Equestre di San Giorgio di Borgogna dal 2020; 5)Presidente Commissario Straordinario annuale da tre anni Sezione Comune di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno; 6) Referente diocesano del Vescovo alla Formazione della Cultura Sociale; 7) Referente del Parroco presso gli uffici diocesani; 8) dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere con limitazioni categoria protetta dal 1995 dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero Ospedale dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008. Infatti don Mimmo Battaglia chiamato prete di strada eletto alla sede vescovile di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti il 24 Giugno 2016 da Papa Francesco. Riceve la consacrazione episcopale il 3 Settembre 2016, nella Cattedrale di Catanzaro, dall’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone, co-consacranti: Arcivescovo Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo Mons. Giancarlo Maria Bregantini. Prende possesso canonico della Diocesi il 2 Ottobre 2016 con il solenne ingresso nella Cattedrale di Cerreto Sannita (BN) dove è stato accolto da una folla festante, dopo aver visitato l’Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN) e la visita privata alla Madonna nel Santuario “Maria SS. delle Grazie” in Cerreto Sannita (BN). Il 12 Dicembre 2020 Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita di Napoli. Prende possesso canonico dell’Arcidiocesi Metropolita di Napoli il 2 Febbraio 2021 con il solenne ingresso nella Cattedrale di Napoli. Il 2 Febbraio 2021 Papa Francesco lo ha nominato Amministratore Apostolico della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti durante la sede vacante. Infine dal Sottoscritto la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Cristo Gesù (Via,Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.