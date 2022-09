Domenica da incubo, traffico in tilt a Fuorigrotta

Salve, purtroppo è doveroso segnalare che stamane per raggiungere lo zoo di Napoli, da Marano di Napoli, a Fuorigrotta ho impiegato in auto con mia moglie e i miei figli 3h. La cosa agghiacciante è che Viale Umberto Maddalena ( strada che collega Tangenziale e Autostrada) era totalmente paralizzato e non vi era la presenza di nessun vigile urbano. Analoga situazione a Fuorigrotta, dove un evento importante e seguito come il festival dell'Oriente, ha congestionato il traffico, e nessun vigile presente, queste cose mortificano la nostra meravigliosa città!