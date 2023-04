Disservizio Stadio Maradona biglietti Napoli

Salve sono Stefano Terribile da Grazzanise ho 28 anni sono del 1994 un ragazzo disabile causato purtroppo da una distonia generalizzata che mi ha colpito le gambe e un arto superiore vorrei segnalare alla Società calcio Napoli della biglietteria che non è possibile che per fare il biglietto per le persone disabili non si può fare nonostante che ho il codice promozionale e ogni volta si e puntuale sul sito di ticket One subito finisce in 5 secondi non è possibile vorrei che si intervenga per tutte le persone disabili come noi che abbiamo diritto di partecipare anche noi allo stadio non solo x le persone che decidono loro ora vi allego un documento per farvi capire come dice.

Martedì la prevendita era alle 12, è una cosa vergognosa veramente ho mandato l'email anche alla società del Napoli dei disabili e non rispondono mai e nemmeno i tabaccai non sanno come fare acquistare x noi disabili ma non ci credo per favore aiutatemi e aiutate a noi disabili.