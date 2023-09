Degrato alberi in via Niutta

Vorrei segnalare ai responsabili del verde pubblico del comune di Napoli e degli ambientalisti la grave situazione in cui versano gli alberi di alto fusto situati in via Niutta e su tutto il territorio cittadino. Questi con i loro rami, come si evince dalla foto riportata, oscurano i lampioni per l'illuminazione stradale nonchè i semafori in loco posizionati. Ho più volte segnalato la situazione alle autorità competenti ma nulla è stato ancora fatto. Solo in questi giorni il comune si è adoperato per pulire l'aiuola situata in P.zza. antignano ((P.zza Artisti) dopo svariati anni e la caduta di grossi rami . Pippo