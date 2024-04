Danni al palo d'illuminazione Linea 1

Danni al palo di illuminazione all'ingresso della Linea1 - Salvator Rosa. Come si evince dalla foto il palo presenta una vasta area corrosa e il danno tende ad allargarsi alla zona circolare, da tener presente che anche il supporto della sfera-porta lampada superiore presenta tarlature evidenti. Date le condizioni meteo variabili credo proprio che si dovrebbero controllare non solo il supporto in oggetto ma tutti gli altri pali d'illuminazione presenti alle entrate/uscite della Linea1 - La prevenzione è importante per evitare "lacrime e disperazione".