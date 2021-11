Il circolo didattico Eduardo De Filippo di Santa Maria la Carità partecipa all’iniziativa internazionale per l’ambiente

Quasi 100 bambini di scuola primaria provenienti dalla provincia di Napoli hanno preso parte al progetto indetto dalla casa editrice Twinkl (www.twinkl.it) in occasione della conferenza COP26 (31 Ottobre - 12 Novembre 2021). L'obiettivo dell'iniziativa "Il mondo che vorrei" era quello di discutere di un futuro più sostenibile e sensibilizzare i giovani sulla crisi climatica e ambientale. Twinkl Educational Publishing ha chiesto ai nostri futuri leader di disegnare la loro proiezione del mondo futuro su carta, utilizzando un modello di Terra vuoto. Dai più di 1000 disegni pervenuti da tutto il mondo, dalla Turchia all'India, dalla Grecia all'Egitto e qui in Italia, il messaggio è arrivato forte e chiaro. I bambini credono che serva un cambiamento immediato per far sì che la Terra e le nostre condizioni di vita migliorino in futuro. I disegni inviati sono fortemente caratterizzati da preoccupazioni climatiche come il riscaldamento globale, l'inquinamento, un'eccessiva dipendenza dalla tecnologia, la pesca eccessiva e la deforestazione, dimostrando la loro consapevolezza sui problemi che interessano il nostro pianeta. È chiaro che i bambini non sono ignari della crisi climatica e stanno già pensando a come adoperarsi per ottenere il loro mondo ideale. "Un mondo con neve, pattinaggio sul ghiaccio, cibo illimitato e arcobaleni" o "un mondo che è felice e che balla" potrebbe essere raggiungibile dopo tutto, se iniziamo ad attuare cambiamenti reali già da ora. I disegni dei bambini sono pubblici a questo link: https://www.twinkl.it/blog/il-mondo-che-vorrei-progetto-scolastico-ecosostenibile-twinkl