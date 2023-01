Chiude la storica scuola Mater Divinae Gratiae al Rione Alto

Alla fine la notizia è arrivata, chiude la scuola paritaria Mater Divinae Gratiae al Rione Alto, gestito dalle Suore dell’Addolorata e della Santa Croce. La chiusura è prevista a luglio 2023. La scuola ha formato nel corso degli anni molte generazioni di studenti, non solo del Vomero - Arenella.

È la terza scuola paritaria che chiuderà i battenti nel quartiere collinare. La chiusura dell'Istituto è stata comunicata dalla Congregazione pochi giorni fa alle famiglie. Al di là degli aspetti che ne hanno caratterizzato la chiusura, bisogna prendere in considerazione la reazione dei bambini, che non vogliono staccarsi dagli amici; in questo senso, i genitori stanno cercando una soluzione per evitare il trauma del distacco dai compagni, e ridurre il disagio del trasferimento a inizio del ciclo scolastico. Il Comune, seppur non competente, in quanto si tratta di scuola privata paritaria, attraverso l'Assessore all'Istruzione, Prof.ssa Maura Striano, si sta adoperando per una soluzione positiva della vicenda. La Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "Cesare Pavese", Dott.ssa Caterina Cernicchiaro, sempre attenta e lungimirante all'esigenze degli allievi, si è resa disponibile ad accogliere i piccoli studenti, così da non creare nessun distacco tra di loro. Fino al 30 gennaio sarà possibile effettuare le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, anche se gli studenti dovranno chiedere il nulla osta al trasferimento nella nuova scuola e fare le iscrizioni ex novo. La Presidente della Commissione Scuola della Municipalità Vomero Arenella, l'Avv. Margherita Siniscalchi ritiene che una soluzione deve essere trovata quanto prima con una concertazione tra le parti e sempre e solo nell'ottica di non traumatizzare i bambini.