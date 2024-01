Lo Chef Carra boccia la pizza all'ananas: "Aberrazione culinaria"

Il noto Chef barese, sui suoi canali social, ha detto la sua sulla discussa pizza all'ananas di Sorbillo. Secondo la sua opinione la pizza all'ananas è una deviazione grave dalle autentiche tradizioni italiane."La pizza è un piatto simbolo della cultura e della gastronomia italiana e l'aggiunta di ananas è una vera e propria profanazione. La cucina italiana è memoria, fatica, sacrificio, filosofia, poesia. La cucina italiana non è ananas sulla pizza. La tradizionale pizza italiana risale a centinaia di anni fa, nata a Napoli, dove la pizza margherita è stata creata nel 1889 in onore della regina Margherita di Savoia. Una combinazione di semplici ingredienti italiani: mozzarella, pomodoro e basilico, che rappresentano i colori della bandiera italiana. Questa è la vera essenza della pizza italiana, e aggiungere ananas è un'offesa a questa tradizione. Personalmente, credo che la bellezza della pizza italiana risieda nella sua semplicità e nell'uso di ingredienti freschi e di alta qualità. L'ananas, con il suo sapore dolce e la sua consistenza umida, contrasta l'equilibrio di sapori e consistenze tipiche della vera pizza. Questa pizza all'ananas è un'aberrazione culinaria che va contro le tradizioni e i valori della cucina italiana. Dobbiamo preservare e difendere l'autenticità della vera pizza per le generazioni future. Promuovere la pizza all'ananas come un'opzione valida potrebbe influenzare negativamente la percezione della vera pizza italiana nel mondo. È importante preservare e difendere le autentiche tradizioni culinarie italiane, e ciò include mantenere la pizza libera da combinazioni inusuali e spesso divisive come l'ananas."