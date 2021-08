Ceramica : dal Napoletano all'Ariston per Sanremo Rock

Ceramica, rispettivamente Fabio Ascione, Fiorenzo Pannone, Ciro Auricchio, Alessio Longobardi, sono un progetto musicale nato nella provincia di Napoli, tra Ercolano, Portici e Torre del Greco. La loro musica, dalle sonorità indie-pop, nasce dalla voglia di coronare quel sogno che, sin da piccoli, era rimasto custodito nel cassetto e che, con l’esperienza in adolescenza, ha deciso di uscire fuori e lottare per essere conquistato. Il progetto nasce nel febbraio 2019, quando Fiorenzo e Ciro si attivano per rimettersi in carreggiata nello scenario musicale, dopo un precedente progetto fallimentare. Nel novembre dello stesso anno, dopo numerose formazioni in cui sono passati due cantanti, tre batteristi e due bassisti, si consolida il progetto Ceramica con la formazione stabile sopra citata. La chimica nel gruppo è forte e i ragazzi compongono molti brani nel giro di pochi mesi. Il primo brano pubblicato è “Pompa di Benzina”, uscito a gennaio 2020 su tutte le piattaforme di streaming musicale. Dopo qualche settimana dalla pubblicazione del brano, in Italia vengono imposte le prime chiusure e limitazioni per via della pandemia da Covid-19, e arriva una bella batosta per un gruppo musicale totalmente emergente e appena nato. Nell’estate 2020, dopo la pubblicazione del secondo brano “Ortica” e poco prima dell’inizio dei lavori per la pubblicazione del terzo brano, “Io te e Cremonini” (pubblicato poi nel novembre 2020), i ragazzi inviano la candidatura per le fasi regionali del festival “Sanremo Rock”, la cui vittoria in fase locale li avrebbe portati a disputare la finale nazionale del festival proprio sul palco del teatro Ariston, il palco più importante d’Italia. Come un fulmine a ciel sereno, verso fine 2020, arriva l’esito positivo della candidatura e i ragazzi sono molto determinati, poiché ciò significava finalmente tornare a suonare live dopo più di un anno dall’inizio della pandemia. I Ceramica portano la loro musica al Teatro Delle Arti di Salerno, nel giugno 2021, per la fase regionale del festival Sanremo Rock. L’evento li vede competere con altri 18 artisti, divisi in due gironi. La giuria, capitanata dall’organizzatore dell’evento campano, Angelo Cioffi, avrebbe scelto coloro che sarebbero stati in grado di reggere il palco dell’Ariston e rappresentare la Campania lì a Sanremo. Dopo un’intera giornata di esibizioni, ore ed ore ad attendere per quei 15 minuti di pura adrenalina su un palco così grande, verso le 22, con tutti i concorrenti stremati, Angelo Cioffi rivela i vincitori della serata, candidati a rappresentare la Campania all’Ariston, e così pronuncia il nome “Ceramica”. Improvvisamente tutto lo stress accumulato durante la giornata viene immediatamente sfogato con lacrime di gioia: i quattro ragazzi della provincia di Napoli avrebbero suonato sul palco dell’Ariston a vent’anni. Un sogno che diventa realtà. Le finali si terranno dal 6 all’10 settembre 2021 al teatro Ariston di Sanremo. Coloro che supereranno la fase finale nazionale, accederanno alla finalissima, che si terrà la sera dell’11 settembre.