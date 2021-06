Il Centro Direzionale e l’architettura del ‘900: a metà tra Giappone ed Occidente

Il centro direzionale di Napoli è un manuale di architettura contemporanea, spesso sottovalutato. Come accade frequentemente a Napoli, si è sempre preferito mettere in risalto le problematicitá del progetto urbanistico, senza porre l' attenzione sugli edifici veri e propri. Kenzo Tange, che orchestró il complesso disegno del CDN, ebbe la capacità di coinvolgere nella progettazione alcuni dei migliori architetti italiani che seppero dare una nuova identità a tutta la zona coinvolta nella riqualificazione del quartiere di Poggioreale, puntando sull' innovazione costruttiva, distributiva e paesaggistica. Alcuni di questi edifici sono oggi autentiche icone, come le Torri Enel, considerate la porta d' ingresso al CDN. Dalla lezione di Le Corbusier, alle proposte più originali di un giovanissimo Renzo Piano, faremo un viaggio attraverso l' estro degli architetti. Ricostruiremo insieme le vicende che hanno segnato l' insuccesso del luogo più controverso e dibattuto della città di Napoli. Infine, ai piedi del noto murales di Jorit, che svetta a 100 metri da terra sulla Torre della Regione Campania, termineremo la nostra passeggiata prospettando un futuro migliore per la " piccola New York napoletana". La visita si sviluppa lungo “l’asse verde” del CDN con un’attenzione particolare alle:

➡️ Chiesa San Carlo Borromeo, Stazione Circumvesuviana di Miralles-Tagliabue di Barcellona;

➡️ Torri Enel progettata da M.Pica Ciamarra (Isola A1-G3);

➡️ Sede Olivetti di R.Piano;

➡️ Torri del Banco di Napoli N.Pagliara;

➡️ Palazzo di Giustizia di Capobianco, Pica Ciamarra, Zagaria, Beguinot

➡️ Centro Congressi Tiempo di A.Lavaggi;

➡️ Torri Regione Campania di M.Pica Ciamarra; 🚩APPUNTAMENTO Chiesa San Carlo Borromeo - Centro Direzionale ORE 18:00 📅 DOMENICA 13 GIUGNO 🕡 Durata 2:00 circa 🗣 lingua italiana 💰 12€ contributo evento Il Contributo comprende: 👨 GUIDA ABILITATA 🎁 GADGET ⭐PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 📩 partenopexperience@gmail.com napoliurbanjungle@gmail.com