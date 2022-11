Istituito il Centro Anti Violenza alla Municipalità 5 Vomero – Arenella: L’inaugurazione in un giorno particolare.

Alla Municipalità Vomero - Arenella, la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne - che celebra il ricordo di tre donne rivoluzionarie he pagarono con la propria vita il coraggio di opporsi al regime dittatoriale in cui erano costrette a vivere - si celebrerà in modo particolare e con fatti concreti, che portano l’Istituzione sempre al fianco dei cittadini. Per onorare questo doloroso evento e l'infinita serie di episodi di violenza, che tutt'oggi le donne continuano a subire, la Municipalità 5, presieduta dalla Dott.ssa Clementina Cozzolino, presenterà il proprio Centro Anti Violenza (CAV) che opererà insieme ai Servizi Sociali. La scelta di un luogo strategico come la Municipalità è frutto di una sinergia di intenti e della proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e Servizi sociali. L’evento inaugurale sarà aperto con i saluti della Presidente della Municipalità Dott.ssa Clementina Cozzolino e dell’Assessore Municipale alle Pari Opportunità Dott.ssa Tiziana d’Aniello, ai quali farà seguito la presentazione del Centro Anti Violenza con un video a cura della Dott.ssa Flavia Serio. A completare la presentazione ci sarà l’intervento di esperti e di componenti del Consiglio di Municipalità, ed in particolare, della Dott.ssa Emilia Narciso, Presidente Comitato UNICEF Campania, del Dott. Aldo De Chiara, Presidente Consulta Legalità, della Dott.ssa Stefania Annibale, Responsabile Servizi Sociali Municipalità Vomero Arenella, della Dott.ssa Isabella Continisio, Presidente Commissione Pari Opportunità, dell’Avv. Nunzia Di Savino, Presidente - Commissione Legalità, dell’Avv. Margherita Siniscalchi - Presidente Commissione Scuola. Concluderà il dibattito la Dott.ssa Fabiana Felicità Vice-Presidente Municipalità 5, nonché Assessore alle Politiche Sociali. L’incontro vedrà la partecipazione straordinaria dell’attrice Rosalia Porcaro. Da domani, la Municipalità mette a disposizione uno spazio, che diventerà un punto di riferimento per le donne del territorio che saranno accolte nel completo rispetto della privacy e dell’anonimato per l’ascolto e la tutela o più semplicemente per ricevere informazioni su un tema così delicato e doloroso e gli addetti, di alto profilo professionale, saranno pronti a fornire tutto il supporto necessario affinché lo sportello si inquadri in un progetto più ampio per la diffusione di una cultura della non violenza. Nella seconda parte della mattinata, la Municipalità, attraverso la Presidente della Commissione Scuola, Avv. Margherita Siniscalchi, avendo come obiettivo primario la creazione e il consolidamento della cultura del rispetto, ha organizzato una marcia degli studenti delle scuole, i quali sfileranno per le vie del quartiere in una marcia silenziosa con un drappo rosso dedicato alle tante donne vittime di violenza, così da sottolineare l’importanza della solidarietà e della vicinanza dei futuri donne e uomini di fronte ad una tematica così importante.