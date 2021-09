Apre la prima catena Italiana dedicata ad un nuovo tipo di panino: Wurstel (pregiato al 100%) cotto alla brace

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Wroaster, questo il nome dato al nuovo tipo di panino che si può assaggiare a Pozzuoli. Nato dall'unione della W di Wurstel e dal tipo di cottura alla brace (Roast), il Wroaster è il primo panino a base di wurstel fatto con il 100% di carni pregiate. L'idea è tutta napoletana e nasce dal desiderio di creare un panino diverso dal solito Hamburger di Scottona o Chianina. Il Wroaster, infatti, è caratterizzato dal fatto che il Wurstel deve essere artigianale e cotto alla brace per poi essere condito con solo ingredienti genuini. Niente formaggi economici oppure preparati industriali per i contorni. Il luogo dove si può assaporare il Wroaster è all'interno del punto vendita di Pozzuoli, Fire Dog, caratterizzato dall'unicità di un pavimento che ricorda una brace, proprio per stupire il cliente in un'atmosfera diversa dal solito.