Castellammare - Uno skatepark per gli appassionati della tavola a rotelle, al via la petizione

Salve, Siamo il gruppo "Skate.Castellammare", un gruppo che nasce nell'aprile del 2021, tale gruppo nasce all'improvviso dall'unione di tanti amanti dello skate che iniziano a scendere per la villa comunale, nel tempo il gruppo cresce esponenzialmente arrivando ad un'adesione di oltre 150 associati, però questo bellissimo progetto viene ostacolato dal fatto che in villa comunale di Castellammare di Stabia è vietato circolare con lo skate secondo il codice stradale [Art.190 cod.str], pertanto gli appassionati dello skate spesso sono soggetti a segnalazioni da parte delle forze dell'ordine e dei stessi cittadini i quali si sentono in rischio nella propria incolumità, nonostante ciò la cittadinanza sembra appoggiare il seguente gruppo ma ne chiede che tale attività venga svolta in un luogo apposito, pertanto il gruppo "Skate.Castellammare" ha deciso di lanciare una petizione al fine di far costruire, progettare uno spazio apposito per poter svolgere l'attività skate. CHIEDIAMO: che nella città di Castellammare di Stabia venga progettato e costruito uno #skatepark, luogo fondamentale per poter svolgere attività con lo #skate, in quanto secondo la legge lo skateboard in strada è illegale: quando si occupa la carreggiata delle strade, cioè quando si fa skateboard sulle corsie destinate al transito dei veicoli; quando si occupano gli spazi riservati ai pedoni, come ad esempio il marciapiede. Il Codice della strada [Art. 190 cod. str.] prevede un espresso divieto di circolare sulle strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore, così come quello di occupare illegittimamente gli spazi riservati ai pedoni, pertanto diventa impossibile sotto ogni forma poter esercitare legalmente tale attività socialmente inclusiva , ecosostenibile e utile a livello fisico. Il nostro progetto non ha come unica finalità quella di svolgere attività con lo skate ma risponde concretamente a 4 punti dell'agenda 2030(SDGS) . 1) Inclusione Sociale 2) Ridurre le diseguaglianze razziali 3) Parità del genere 4)Salute e Benessere Lo skate è anche un potente mezzo di aggregazione, per l’abbattimento delle barriere culturali e sociali, a favore della solidarietà e della parità dei sessi. Lo skateboard non è soltanto uno strumento per praticare una disciplina sportiva; bensì anche un mezzo di trasporto moderno, totalmente eco-sostenibile, utilizzabile da grandi e piccini. Gli skate sono pensati per non inquinare: dalle vernici alle colle e colori, tutte le componenti della tavola sono progettate nel pieno rispetto dell’ambiente.