A Capodimonte strade prive di illuminazione pubblica di notte

Gallery







Gentile Redazione,in questa città,l'illuminazione pubblica è gestita in modo anomalo.Se accade che nella galleria commerciale di Piazza Garibaldi i potenti faretti per l'illuminazione notturna si lasciano accesi anche di giorno da circa quattro anni,"come ho documentato il mese scorso inviandovi delle foto"accade anche che in alcune strade nel caso segnalato in Via Lucio Amelio zona Capodimonte entrata porta piccola del bosco di Capodimonte,le strade circostanti sono spesso al buio di notte con conseguenti possibili rischi per la sicurezza urbana. Grazie