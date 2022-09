Cambio al vertice alla Nunziatella: il nuovo comandante è il colonnello Giuseppe Stellato

Si è svolto ieri nella splendida cornice della storica Scuola Militare Nunziatella di Napoli il passaggio di consegne: il nuovo comandante è il colonnello Giuseppe Stellato, succede al colonnello Ermanno Lustrino. La cerimonia di avvicendamento, ha visto la presenza del comandante dell’Accademia Militare il Generale di Divisione David Scalabrin, nonché delle più alte cariche civili e militari della città. Entrambi i Comandanti sono stati allievi della Scuola Militare. Il colonnello Lustrino, esprimendo gratitudine agli uomini e alle donne che compongono i quadri ed il corpo docenti della Scuola Militare, ha evidenziato le molteplici attività culturali portate a termine con grande successo e che hanno permesso la formazione degli allievi in chiave integrata e interdisciplinare; ha inoltre ringraziato tutte le Istituzioni locali sottolineando l’importante rapporto tra la Nunziatella e la città di Napoli, che accoglie gli allievi da 234 anni. Parlando con gli Allievi, ha rimarcato l’importanza dell’esperienza che stanno vivendo, ricordando loro come “entrati come singoli spauriti avete trovato prima nel compagno di branda, poi nella classe e successivamente nel Corso quella corazza che vi ha permesso di superare ostacoli e difficoltà raggiungendo quella granitica unità che vi accompagnerà per tutta la vita”. Durante la cerimonia è stato ricordato il periodo che ha caratterizzato il comando del Colonello Lustrino: nel suo intervento il Generale di Divisione David Scalabrin ha ricordato l’inedita situazione generata dalla pandemia, che si è trattato di un periodo particolare, che ha costretto la Scuola ad adattare le procedure per garantire la prosecuzione degli studi agli Allievi. Al termine del discoro è seguito il momento di massima solennità della cerimonia, in cui il Comandante cedente stringendo tra le mani la Bandiera d’Istituto l’ha affidata nelle mani del Comandante subentrante che, accogliendola, si è simbolicamente assunto la responsabilità e l’onore di mantenere vive le tradizioni e la storia di questo glorioso istituto. Infine, il Presidente dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella nel suo discorso ha portato i saluti e i migliori auspici al Colonnello Stellato da parte di tutti gli ex Allievi e ricordando che l’Associazione, nel rispetto delle sue funzioni, è sempre pronta a supportare il Comando Scuola in tutte le sue iniziative, collaborando come è avvenuto con il precedente Comandante cui è andato il ringraziamento per il lavoro svolto. Alla Cerimonia, in virtù del fatto che il Comandante della Scuola Nunziatella riveste le funzioni di Dirigente Scolastico, è intervenuta anche una rappresentanza di dirigenti scolastici di alcune scuole di Napoli, la Dott.ssa Caterina Cernicchiaro e la Dott.ssa Letizia Testa con il Prof. Franco De Rosa, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi per la Campania. La Scuola Militare Nunziatella, Istituto di formazione dell’Esercito tra i più antichi d’Europa, trae origine dall’Accademia costituita nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone e fu originariamente destinata alla preparazione degli Ufficiali da impiegare presso i Reggimenti dell’Esercito Borbonico. Numerosi ex-allievi hanno acquisito cariche di assoluta importanza sia in ambito militare che civile ricoprendo incarichi dirigenziali di primo livello.