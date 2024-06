Cercasi testimone oculare: "Mio figlio è stato spinto contro un'auto. Poi il buio"

Cari lettori, mi rivolgo a voi con la speranza di trovare aiuto per chiarire la dinamica di un incidente che ha coinvolto mio figlio di 15 anni. Il giorno 21 marzo 2024, intorno alle ore 5:00 del mattino, mio figlio è stato coinvolto in un incidente stradale in calata Capodichino, adiacente al numero civico 188. Purtroppo, l’ultima cosa che mio figlio ricorda è di essere stato spinto contro una macchina. Le persone del posto ci hanno riferito che un ragazzo presente al momento dell’incidente gli ha prestato soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza. Se qualcuno conosce questo ragazzo o ha visto qualcosa quella mattina, vi prego di contattarmi, al fine di individuare il responsabile dell’accaduto e poter ringraziare di persona chi ha aiutato mio figlio in un momento di difficoltà. Grazie di cuore per la vostra attenzione e per qualsiasi informazione possiate fornire.