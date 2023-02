Caivano, inaugurato il Centro Antidiscriminazioni LGBT+ “Codice Rainbow"

La comunità LGBTQIA+ è un insieme infinito di vite e identità, di persone che vogliono semplicemente essere libere di essere ciò che sentono. E’ questo il pensiero che si è voluto esprimere con l’inaugurazione del Centro Anti Discriminazioni LGBT+ “Codice Rainbow" a Caivano, presso il Parco Verde. L’evento ha avuto inizio con i saluti Istituzionali del Sindaco di Caivano, Vincenzo Falco unitamente ai saluti dell’Assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, Maria Giuseppina Bervicato. Hanno preso poi la parola, l’Assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, nonchè il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Valeria Ciarambino. In particolare, l’Assessore Lucia Fortini, ha sottolineato che è importante insegnare ai ragazzi che ognuno di noi è diverso dall’altro, che occorre ascoltare, accogliere e far sì che nessuno si senta costretto a essere ciò che non è. Ha, altresì, espresso un profondo ringraziamento per tutti coloro che hanno lavorato per far nascere questo Centro offrendo uno spazio che garantisca a tutte le persone che subiscono discriminazioni o molestie un sostegno e una tutela concreta. La cerimonia ha visto l’autorevole presenza del Direttore Generale dell’ UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) Mattia Peradotto, il quale ha espresso profondo entusiasmo e si è complimentato per chi ha creato questa realtà , sottolineando che questo è un tassello importante e necessario per il tessuto sociale anche per l’area metropolitana di Napoli, considerandolo un primo solido passo per costruire un sistema di accoglienza e supporto nel territorio contro ogni forma d’odio e di discriminazione. All’evento erano, altresì, presenti, Paolo Valerio della Fondazione GIC Partner di Progetto, Bruno Mazza dell’Associazione Un’ Infanzia da Vivere O.D.V Decreto Regionale e Antonello Sannino, Coordinatore del Progetto Pochos di Napoli. Il Centro contro le discriminazioni, dislocato presso gli spazi comunali dell’Associazione “Un’Infanzia da Vivere” del Parco Verde e presso la Biblioteca Comunale, ha come obiettivo di sostenere persone LGBTQIA+ (Lesbiche, Gay, Bisex, Trans,Queer, Intersessuali, Asessuali), attraverso un accesso diretto e attivandosi per fornire loro un’indipendenza economica ed abitativa, attraverso la ricerca d’inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, sarà presente h24 attraverso l’attivazione di una linea telefonica, Linea Rainbow, che fornirà supporto specifico per ogni problematica e fornire ogni elemento utile per l’inserimento nella società.