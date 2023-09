Bruno Danovaro sbarca ad Ischia

Bruno Danovaro campione del mondo pro arti marziali imbattuto da 115 matches, è sbarcato ad Ischia con barca privata Danovaro che è innamorato di Ischia, essendoci stato più volte,ha dichiarato di amare cucina,vito,mare di Ischia, chissà se alloggerà ancora al Grand hotel San Montano,per ora non sappiamo.Danovaro si sta'godendo un giro per l'Italia,in attesa di poter tornare ad allenarsi per il mondiale di dicembre in Svizzera,dopo l'aggressione avvenuta in luglio,a Milano da parte di un cane molossoide,di grande taglia,dove il campione è riuscito a bloccare lo stesso dopo tre attacchi mortali.Incrociamo le dita.