Bonus ai Parlamentari

Su Microsoft Start è stato pubblicato un servizio inerente a un bonus che 400 nuovi ministri eletti alle recenti elezioni, hanno ricevuto per spese inerenti alle loro informatiche. Si tratta di una cifra che si aggira sui 5500,00 euro...si avete capito bene. Tutti questi soldi che moltiplicato per i deputati, formano una cifra di 2.200.00,00 milioni di euro, cifra che si poteva utilizzare per altri scopi più necessari ed importanti. Lo scopo di questo bonus è quello per l'acquisto di pc portatili ,cuffiette, smartphone e di quanto elettronico serviva. Ora dico che , con tutte quelle esenzioni e pregi che hanno i ns. cari politici, c'era bisogno di sprecare altro denaro pubblico che grava sulle ns. spalle? Per forza che chi ha la possibilità di sedersi su quei scanno dorati, non hanno nessuna intenzione di lasciarli.......Poveri noi Pippo