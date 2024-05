Mi sento un cittadino di serie b. Siamo un'area dimenticata, un dormitorio che non offre nulla ai suoi residenti

Sono un cittadino di Napoli e vivo nel quartiere di Via della Stadera/Arpino . Un area periferica tra i comuni di Napoli e Casoria . E da qualche tempo che sono venuto a conoscenza che in via de Roberto, segnalata come zona del quartiere ponticelli ma in realtà area a ridosso dell'altra municipalità che comprende via stadera /Arpino. È in costruzione un biodigestore, so benissimo che sono impianti utili allo smaltimento dei rifiuti organici, ma leggendo notizie di altri impianti e delle problematiche legate ai miasmi e altre di vario genere la situazione mi preoccupa. In primis perché siamo a Napoli dove nulla è gestito nella maniera corretta, ho letto che questi impianti per funzionare necessitano di una raccolta dell umido perfetta, cosa che a Napoli non accade nemmeno in percentuali sufficienti ad un normale smaltimento figuriamoci un biodigestore. Cosa accadrà quando in questo impianto arriveranno tonnellate di umido non raccolto in modo corretto ?Si bloccherà !e chi ne pagherà le conseguenze?

Beh questo è il secondo punto. La popolazione realmente coinvolta è quella del mio quartiere in quanto via de Roberto è la parte periferica di ponticelli e della questione sono stati avvertiti solo i cittadini di quell'area. Quando domando in giro in via della Stadera nessuno sa nulla e tutti reagiscono male all'idea di avere un simile impianto sotto casa. Il comune è pur vero che ha pubblicato la notizia sul suo sito ma non ha ritenuto importante avvertire nella maniera adeguata quella fetta di cittadini che sarà realmente coinvolta. Cosa accadrà quando la cittadinanza tutta verrà a conoscenza del fatto ormai a costruzione compiuta? La nostra è un'area dimenticata, un dormitorio che non offre nulla a chi ci abita. I bambini non hanno parchi e scuole adeguate i trasporti sono insufficienti, hanno progettato una stazione metro fuori dal quartiere in pratica all'ingresso del cimitero di Poggioreale a 2,5 km dal centro del quartiere densamente abitato.

La lista dei problemi di questa periferia è lunghissima. Pensate che negli ultimi anni sono sorti nuovi palazzi belli moderni, con un solo piccolo problema in linea d'aria sono a 700metri dal biodigestore....La politica si ricorda di quest'area solo come serbatoio elettorale. Io mi sento un Napoletano di serie B ma intanto pago le stesse tasse di quelli di serie A prendendo solo aspetti negativi della vita di questa città non è giusto! Vi chiedo di approfondire l'argomento di far si che tutti sappiano per spingere le istituzioni a fare le cose perbene.