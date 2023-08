Intralcio per sosta nella strada deserta

Salve vorrei raccontare un episodio ridicolo che mi è capitato nei giorni passati. Mi trovavo di passaggio in via kerbacher verso le19.30 e visto la calura di questi giorni mi sono fermato in seconda fila per prendere un gelato. Mia sorella è scesa per recarsi nel bar delle vicinanze quando sono stato affiancato da un vettura dei vigili urbani pregandomi di spostarmi perché non potevo sostare in doppia fila. Debbo precisare che in quella zona e quell'ora pomeridiana , non vi era anima viva tanto meno altre auto parcheggiate tale da poter recare intralcio. Morale della favola si potevano evitare di essere osservanti del codice e soprassedere all'accaduto visto che in passato in periodi di maggior traffico con vetture in doppia fila nella medesima zona, sono passati indifferenti.